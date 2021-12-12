Перасович о матче с «Калевом»: Это непростой соперник

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился своими ожиданиями от предстоящего домашнего матча Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом», отдав должное сопернику.

Специалист подчеркнул важность сохранить концентрацию после победы в Тель-Авиве над «Маккаби». «После тяжелого матча в Евролиге важно сохранить концентрацию и мотивацию на внутренний чемпионат. „Калев“ — непростой соперник», — заметил он.

Тренер обратил внимание на то, что клуб из Таллина в этом сезоне обыграл в Москве ЦСКА. «В этом сезоне эстонская команда уже преподнесла приятный сюрприз прибалтийским болельщикам, обыграв московский ЦСКА. Мы постараемся перенести импульс и энергию после предыдущего успеха в Тель-Авиве и порадовать болельщиков результатом», — заверил он.