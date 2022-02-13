Перасович о матче с «Енисеем»: «Нам предстоит игра против очень хорошей команды»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от предстоящего домашнего матча Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

Специалист высоко оценил уровень клуба-соперника. «Нам предстоит игра против очень хорошей команды. Для победы необходимо остановить их быстрые прорывы и сохранять концентрацию на протяжении всего матча», — подчеркнул он.

В свою очередь итальянский защитник УНИКСа Марко Списсу также заметил, что казанцев ждет непростой поединок. «Нам необходимо восстановить силы и энергию <…>. Впереди непростой поединок. Надеюсь, наши болельщики как всегда поддержат нас!» — сказал игрок.