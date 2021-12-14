Перасович о матче с ЦСКА в Евролиге: Это будет сложный поединок

Игра против ЦСКА будет сложной для УНИКСа. Московская команда — сильный соперник, к тому же находящийся на подъеме, одержав несколько побед подряд. Об этом, комментируя предстоящий матч, заявил главный тренер казанского клуба Велимир Перасович.

«ЦСКА, конечно, очень сильная команда со своими лидерами. К тому же проводят сейчас хорошую серию — накануне они одержали свою четвертую победу подряд в Евролиге. Не сомневаюсь, что это будет сложный поединок. Для победы нам нужно показать свой лучший баскетбол», — подчеркнул специалист.