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Спорт
14 декабря 2021  23:24
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с ЦСКА в Евролиге: Это будет сложный поединок

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Игра против ЦСКА будет сложной для УНИКСа. Московская команда — сильный соперник, к тому же находящийся на подъеме, одержав несколько побед подряд. Об этом, комментируя предстоящий матч, заявил главный тренер казанского клуба Велимир Перасович.

«ЦСКА, конечно, очень сильная команда со своими лидерами. К тому же проводят сейчас хорошую серию — накануне они одержали свою четвертую победу подряд в Евролиге. Не сомневаюсь, что это будет сложный поединок. Для победы нам нужно показать свой лучший баскетбол», — подчеркнул специалист.

#уникс
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