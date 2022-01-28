Перасович о матче с ЦСКА: Нам необходимо остановить их во многих аспектах

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшнего домашнего матча Евролиги с московским ЦСКА. Наставник назвал армейцев одной из сильнейших команд Старого Света.

«Нам предстоит поединок с одной из сильнейших и атлетичных команд Европы, имеющей отличный состав. ЦСКА одинаково хорошо играет и в защите, и в нападении, контролирует подбор. Нам необходимо остановить их во многих аспектах. Мы высоко мотивированы и постараемся сделать все возможное для победы».



Андрей Воронцевич, форвард УНИКСа, 14 лет отыгравший в ЦСКА, отметил тяжелый игровой график команд:

«Сейчас мы усердно готовимся к предстоящей встрече с ЦСКА. Перед этим матчем у нас был довольно плотный график игр. С другой стороны, наша команда – не исключение, все участники Евролиги находятся в одинаковых условиях».

Форвард не считает преимуществом казанцев две победы над ЦСКА в этом сезоне. «В текущем сезоне мы уже дважды обыгрывали армейцев. Это приятная история, но она уже в прошлом. Сейчас нам надо писать новую. Уверен, москвичи готовятся к самому настоящему реваншу. Очень ждем наших болельщиков на трибунах «Баскет-холла» и надеемся порадовать их положительным результатом на табло!» — резюмировал Воронцевич.

