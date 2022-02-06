Перасович о матче с ЦСКА: Чтобы выиграть, мы обязаны показать свой лучший баскетбол

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от завтрашнего матча в Москве с ЦСКА в лиге ВТБ.

Перасович отдал должное армейцам и подчеркнул, что для победы нужно показать свой лучший баскетбол.

«Нам предстоит очередной важный для обеих команд матч. Недавно мы встречались с московской командой в рамках Евролиги, поэтому между нами нет секретов. ЦСКА — сильный соперник, возглавляемый отличным тренером. Чтобы выиграть, мы обязаны показать свой лучший баскетбол», — пояснил главный тренер.

Форвард УНИКСа Дмитрий Узинский подчеркнул, что важно выполнить тренерский план.

«Мы проанализировали последнюю встречу с ЦСКА, сделали выводы, что улучшить в защите и нападении. Главное, выполнить тренерский план на игру и оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча. Считаю, в этом случае у нас будет хороший шанс на победу», — добавил форвард.