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Спорт
6 ноября 2021  20:44
Cергей Гаврилов

Перасович о встрече с ЦСКА: «Предстоит очень тяжелый матч»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Специалист заметил, что игра будет тяжелой, сообщает пресс-служба команды.

«Нам предстоит очень тяжелый матч против ЦСКА. У них есть всё — размер, снайперы, талант, отличный тренер. Но мы играем дома и, конечно же, хотим победить», — подчеркнул Перасович. 

«Для этого нам необходимо контролировать подбор, закрыть периметр и сдержать их „больших“ в посту», — добавил наставник казанцев.

#бк уникс
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