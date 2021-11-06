Перасович о встрече с ЦСКА: «Предстоит очень тяжелый матч»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Специалист заметил, что игра будет тяжелой, сообщает пресс-служба команды.

«Нам предстоит очень тяжелый матч против ЦСКА. У них есть всё — размер, снайперы, талант, отличный тренер. Но мы играем дома и, конечно же, хотим победить», — подчеркнул Перасович.

«Для этого нам необходимо контролировать подбор, закрыть периметр и сдержать их „больших“ в посту», — добавил наставник казанцев.