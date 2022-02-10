Перасович о матче с «Црвеной звездой»: Этот поединок очень важен для УНИКСа

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего домашнего матча Евролиги с «Црвеной звездой».

«Црвена Звезда» - крепкая, физически сильная команда, одна из лучших защищающихся в Евролиге. Может быть, сербский коллектив и проиграл некоторые матчи, тем не менее, они всегда используют возможность выиграть», – сказал он.

Также Перасович подчеркнул важность игры для казанского клуба. «Этот поединок очень важен для УНИКСа. Нам необходимо упрочить свое положение в восьмерке лучших команд. Борьба за плей-офф продолжается. Задача-минимум сейчас - выиграть все домашние поединки в турнире», – заявил он.

Айзейя Кэнаан, американский защитник УНИКСа подчеркнул важность поддержки трибун. «Предстоит очередной важный матч Евролиги. «Црвена» – серьезный соперник, в последнее время они провели хорошие матчи. Наша задача сделать все возможное для победы УНИКСа. Очень рассчитываем на поддержку наших болельщиков».