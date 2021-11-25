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Спорт
25 ноября 2021  16:40
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Црвеной Звездой»: «Мы с уважением относимся к оппоненту»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал о завтрашнем матче Евролиги в Белграде с «Црвеной Звездой», отметив успешные выступления сербов у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист подчеркнул, что казанцы готовятся к битве в Белграде: «„Црвена Звезда“ отлично выступает на своем паркете. Многотысячная армия поклонников всегда горячо поддерживает сербскую команду и помогает ей побеждать в родных стенах».

«Их травмированные игроки вернулись в строй, поэтому нас ждет поединок с сильным и высокоэнергичным соперником. Мы с уважением относимся к оппоненту и готовимся к настоящей битве», — добавил Перасович.

#бк уникс #црвена звезда
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