Перасович о матче с «Црвеной Звездой»: «Мы с уважением относимся к оппоненту»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал о завтрашнем матче Евролиги в Белграде с «Црвеной Звездой», отметив успешные выступления сербов у себя дома. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист подчеркнул, что казанцы готовятся к битве в Белграде: «„Црвена Звезда“ отлично выступает на своем паркете. Многотысячная армия поклонников всегда горячо поддерживает сербскую команду и помогает ей побеждать в родных стенах».

«Их травмированные игроки вернулись в строй, поэтому нас ждет поединок с сильным и высокоэнергичным соперником. Мы с уважением относимся к оппоненту и готовимся к настоящей битве», — добавил Перасович.