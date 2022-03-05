Перасович о матче с «Цмоки-Минск»: Мы сохраняем победные амбиции

Главный тренер казанского УНИКСа поделился своими ожиданиями с клубной пресс-службой перед завтрашним домашним матчем Лиги ВТБ с белорусским «Цмоки-Минск». Перасович подчеркнул, что с уходом полдюжины легионеров УНИКС сохранил победные амбиции.

«Чемпионат Лиги ВТБ продолжается. Наш состав претерпел изменения, но мы сохраняем победные амбиции. Наши задачи остаются прежними – в каждом матче показывать свой лучший баскетбол и радовать болельщиков победами», – заявил специалист.



Андрей Воронцевич, форвард УНИКСа, капитан команды, рассчитывает на поддержку болельщиков.

«Мы продолжаем выступление в Единой Лиге ВТБ, готовимся к предстоящему поединку с "Цмоки-Минск" и рассчитываем на поддержку болельщиков. Рады, что основной костяк в сборе. Постараемся демонстрировать качественную игру и приносить победы клубу и городу».



Тони Джекири, нигерийский центровой УНИКСа считает, что команда находится в хорошей форме.

«Мы находимся в неплохой форме и чувствуем себя хорошо. Сейчас нам в первую очередь необходимо наладить командную химию и взаимодействия, поскольку некоторые баскетболисты покинули клуб. Зато игрокам, которые получали не так много времени на площадке, предоставится прекрасный шанс проявить себя».