news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
26 октября 2021  23:00
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Басконией»: «Нам необходимо продолжать совершенствоваться»

news_top_970_100

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился своими ожиданиями от домашнего матча Евролиги с испанской «Басконией», сочтя турнир очень сложным. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

«Ни для кого не секрет, что Евролига — очень сложный турнир. Даже когда ты играешь хорошо, этого иногда недостаточно для победы», — подчеркнул специалист.

«С момента последнего матча мы определенно улучшили свою игру. Каждый день мы по-настоящему усердно работаем. Но нам необходимо продолжать совершенствоваться, обращая особое внимание на нападение, если мы хотим побеждать», — добавил Перасович.

#бк уникс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное