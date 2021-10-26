Перасович о матче с «Басконией»: «Нам необходимо продолжать совершенствоваться»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился своими ожиданиями от домашнего матча Евролиги с испанской «Басконией», сочтя турнир очень сложным. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

«Ни для кого не секрет, что Евролига — очень сложный турнир. Даже когда ты играешь хорошо, этого иногда недостаточно для победы», — подчеркнул специалист.

«С момента последнего матча мы определенно улучшили свою игру. Каждый день мы по-настоящему усердно работаем. Но нам необходимо продолжать совершенствоваться, обращая особое внимание на нападение, если мы хотим побеждать», — добавил Перасович.