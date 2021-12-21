Перасович о матче с «Барселоной»: Для победы мы должны показать свой лучший баскетбол

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча в Барселоне в Евролиге, подчеркнув лидерский статус каталонцев.

Перасович уважительно отметил мощный состав хозяев.

«Барселона» — единоличный лидер турнира. Их ростер включает таких выдающихся баскетболистов как Миротич, Курич, Дэвиc и многих других. Испанская команда играет в отличный баскетбол и агрессивно защищается«, — подчеркнул он.

Задача казанцев, по словам их наставника, максимальная концентрация все 40 минут матча.

«Считаю, они — главные претенденты на чемпионский титул. Наша задача на игру заключается в том, чтобы действовать с максимальной концентрацией все 40 минут. Для победы мы должны показать свой лучший баскетбол», — добавил Перасович.