Перасович о матче с «Автодором»: Мы готовы к борьбе за титул

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа рассказал клубной пресс-службе, что он ждет от первого домашнего матча 1\4 финала Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», подчеркнув, что его команда усердно работает.



«Впереди самая значимая часть сезона. Команда находится в предвкушении этого важного этапа. Наши ряды пополнил новый игрок Уильям Мосли. Кроме того, вернулся Лоренцо Браун. Посмотрим, как мы адаптируемся к этим изменениям. Команда продолжает усердно работать. Считаю, мы готовы к борьбе за титул».



Иван Лазарев, центровой УНИКСа отметил, что у соперника есть отличные баскетболисты.



«Стартует плей-офф – кульминация сезона и любимое время спортсменов. Мы готовимся к первому раунду с «Автодором» в штатном режиме. Предстоящие игры – прекрасная возможность для нас улучшить командную химию как в защите, так и в нападении. О недооценке соперника не может быть и речи - мы с уважением относимся к саратовской команде, знаем, что в ее составе есть отличные баскетболисты. Сейчас мы наигрываем схемы, разбираем взаимодействия. Настроение отличное и по-настоящему боевое. Все ребята чувствуют себя превосходно, пребывают в прекрасном расположении духа и готовы к борьбе».