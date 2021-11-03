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Спорт
3 ноября 2021  22:58
Cергей Гаврилов

Перасович о матче УНИКса с АСВЕЛом: Соперник – один из самых больших сюрпризов Евролиги

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего выездного матча чемпионата Евролиги в Лионе с АСВЕЛом.

«АСВЕЛ – один из самых больших сюрпризов Евролиги на старте сезона. Они одержали пять побед, в том числе в тех матчах, в которых были близки к проигрышу. Наши соперники находятся в отличной форме, а некоторые их баскетболисты оказывают огромное влияние на весь турнир. Кроме того, играть против АСВЕЛа на выезде крайне тяжело. Нам предстоит непростой поединок, но мы хотим победить и приложим для этого все силы», — подчеркнул Перасович.

#уникс
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