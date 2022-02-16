Перасович о матче с «Астаной»: Едем в столицу Казахстана за победой

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа, поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего матча в лиге ВТБ с «Астаной».

Он отметил, что казанская команда относится к сопернику с большим уважением.

«Мы помним о том, какие трудности испытывали в матче первого круга. Чтобы выиграть, нам необходимо оставаться сконцентрированными, суметь сдержать главного снайпера турнира Энтони Хики и других бомбардиров команды. Едем в столицу Казахстана за победой», — подчеркнул наставник.

О важности концентрации заявил и форвард УНИКСа Дмитрий Узинский. По его словам, «Астана» — серьезный и сильный соперник. «Нам необходимо следовать игровому плану, оставаться максимально сконцентрированными на протяжении матча, сдержать их лидеров и продемонстрировать свои лучшие стороны», — считает он.