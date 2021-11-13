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Спорт
13 ноября 2021  21:27
Cергей Гаврилов

Главный тренер УНИКСа о матче с «Астаной»: Мы обязаны сыграть очень хорошо

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от завтрашнего домашнего матча лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», выказав сопернику уважение.

«Мы относимся к "Астане" с большим уважением. Они показывают отличный баскетбол на старте сезона. Казахстанская команда добилась выездной победы над "Зенитом", а это дорогого стоит. Нам предстоит сложный матч. Чтобы выиграть, мы обязаны сыграть очень хорошо», – подчеркнул Перасович.

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