Главный тренер УНИКСа о матче с «Астаной»: Мы обязаны сыграть очень хорошо

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от завтрашнего домашнего матча лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», выказав сопернику уважение.

«Мы относимся к "Астане" с большим уважением. Они показывают отличный баскетбол на старте сезона. Казахстанская команда добилась выездной победы над "Зенитом", а это дорогого стоит. Нам предстоит сложный матч. Чтобы выиграть, мы обязаны сыграть очень хорошо», – подчеркнул Перасович.