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Спорт
30 декабря 2021  00:29
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Анадолу Эфесом»: «Для нас это самый настоящий вызов»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с турецким «Анадолу Эфесом» — действующим победителем Евролиги. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Специалист назвал эту встречу вызовом для УНИКСа. «„Анадолу Эфес“ — действующий чемпион Евролиги, сильнейший клуб в Европе по итогам прошлого сезона. Предстоящий поединок для нас — самый настоящий вызов. Кроме того, уверен, он вызовет большой интерес у болельщиков», — подчеркнул он.

Говоря о сопернике, наставник казанцев отметил силу атаки турок. «Считаю, „Эфес“ — сыгранная и атлетичная команда, которая особенно сильна в атаке. У нас есть хорошие шансы на победу, мы находимся в оптимальной форме и рассчитываем показать отличный баскетбол против одной из лучших команд Европы», — добавил Перасович.

#БК Уникс #Евролига
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