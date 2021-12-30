Перасович о матче с «Анадолу Эфесом»: «Для нас это самый настоящий вызов»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с турецким «Анадолу Эфесом» — действующим победителем Евролиги. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Специалист назвал эту встречу вызовом для УНИКСа. «„Анадолу Эфес“ — действующий чемпион Евролиги, сильнейший клуб в Европе по итогам прошлого сезона. Предстоящий поединок для нас — самый настоящий вызов. Кроме того, уверен, он вызовет большой интерес у болельщиков», — подчеркнул он.

Говоря о сопернике, наставник казанцев отметил силу атаки турок. «Считаю, „Эфес“ — сыгранная и атлетичная команда, которая особенно сильна в атаке. У нас есть хорошие шансы на победу, мы находимся в оптимальной форме и рассчитываем показать отличный баскетбол против одной из лучших команд Европы», — добавил Перасович.