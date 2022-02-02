Перасович о матче с «Альбой»: «Испытываем к сопернику большое уважение»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча Евролиги в Берлине с «Альбой».

Перасович заметил, что соперник казанцев играет в современный и быстрый баскетбол. «Испытываем к „Альбе“ большое уважение. Они играют в современный и быстрый баскетбол», — сказал он.

«Мы одержали победу над немецкой командой в первом круге, но мы помним, что на протяжении долгого времени в той встрече лидировал наш соперник. Для повторного успеха нам следует остановить их быстрые прорывы и контролировать снайперов», — добавил специалист.

В свою очередь О Джей Мейо, американский защитник УНИКСа, уверен, что казанцев ждет сложный матч. «„Альба“ — серьезная, боевая команда. Относимся к ним с большим уважением и понимаем, что предстоит сложный матч. Постараемся порадовать наших болельщиков победой», — отметил он.