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Спорт
19 ноября 2021  08:55
Cергей Гаврилов

Перасович о матче с «Альбой»: «Не сомневаюсь, что соперник будет бороться до конца»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с берлинской «Альбой». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Специалист, в частности, отметил быстрый баскетбол немцев и игру их снайперов: «Нам предстоит очередной важный матч Евролиги. „Альба“ — очень талантливая команда, которая придерживается того же стиля игры, что и в прошлом сезоне. Они сильны духом, проповедуют быстрый баскетбол и имеют в составе превосходных снайперов».

«Нас ждет сложный поединок, потому что не сомневаюсь, что они будут бороться до конца», — резюмировал Перасович.

#бк уникс
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