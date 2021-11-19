Перасович о матче с «Альбой»: «Не сомневаюсь, что соперник будет бороться до конца»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с берлинской «Альбой». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Специалист, в частности, отметил быстрый баскетбол немцев и игру их снайперов: «Нам предстоит очередной важный матч Евролиги. „Альба“ — очень талантливая команда, которая придерживается того же стиля игры, что и в прошлом сезоне. Они сильны духом, проповедуют быстрый баскетбол и имеют в составе превосходных снайперов».

«Нас ждет сложный поединок, потому что не сомневаюсь, что они будут бороться до конца», — резюмировал Перасович.