Перасович о четвертом матче с «Зенитом»: Нам следует прибавить в нападении

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от завтрашнего домашнего полуфинального матча плей-офф Единой лиги ВТБ с питерским «Зенитом».

Перасович подчеркнул, что УНИКСу нужно прибавить и в защите, и в нападении: «Каждый матч с соперником такого уровня, как "Зенит" – это настоящая схватка. Для победы мы обязаны сыграть агрессивно в защите и контролировать подбор. Кроме того, нам следует прибавить в нападении. Приглашаю казанских болельщиков поддержать нас в пятницу на трибунах "Баскет-холла" в битве за выход в финал».



Лоренцо Браун, американский защитник УНИКСа четко сказал, что у казанцев, уступающих в серии до трех побед 1-2, нет права на ошибку.



«У нас больше нет права на ошибку. Сейчас ставки высоки как никогда. Еще ничего не потеряно. Мы хотим выйти в финал и сделаем все возможное для победы над соперником», – обнадежил Браун.