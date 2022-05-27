Перасович о «бронзе» лиги ВТБ: «Мы были способны на большее»

Велимир Перасович, главный тренер казанского УНИКСа прокомментировал клубной пресс-службе победу в Краснодаре в четвертом матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ над «Локомотивом-Кубанью» (94:73).



«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой в матче и бронзовой серии, а также с окончанием сезона! Кроме того, мне бы хотелось поздравить «Локомотив-Кубань» с удачной концовкой чемпионата. Они хорошо сыграли в плей-офф против нас и ЦСКА и заслужили место в четверке сильнейших. Когда ты ведешь в серии 2:1, на первый план выходит энергия. Сегодня во второй половине у нас было больше сил, чем у «Локо», и я доволен, что мы добились победы в поединке и серии».

Говоря о сезоне в целом, наставник считает, что УНИКС был достоин большего.

«Мы рады «бронзе», но, конечно, были способы на большее. На протяжении большей части регулярного чемпионата УНИКС шел на первом месте, но в некоторых моментах удача отвернулась от нас. Ряд важных матчей мы проводили без важных игроков, из-за чего потеряли верхнюю строчку в таблице. В полуфинале в отсутствие основного центрового Тони Джекири крайне сложно победить такую сильную команду, как «Зенит». С другой стороны, удача – важная составляющая в спорте. Мы показывали отличный баскетбол, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал. Благодарю наш клуб, который приложил громадные усилия. Считаю, мы провели хороший сезон».



Марио Хезонья, хорватский форвард УНИКСа назвал сезон непростым.

«В первую очередь хочу поздравить сотрудников и руководство клуба, наш тренерский штаб и своих партнеров по команде с бронзовыми медалями. Благодарю «Локомотив-Кубань» за серьезное соперничество в серии против нас. Сезон получился непростым. Сначала у нас было большое количество поездок и матчей в Евролиге. Затем, после того как мы потеряли верхнюю строчку в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, нам пришлось упорно сражаться за эту медаль».

Марио считает свою «бронзу» особенной.

«В моей коллекции много наград разного достоинства, но «бронза» с УНИКСом для меня особенная. Ведь для нас было крайне важно что-то выиграть в этом сезоне. Конечно, мы очень хотели выйти в финал и провести отличную серию с ЦСКА. Но я по-настоящему горжусь бронзовой медалью, потому что она является заслугой всего нашего клуба – в первую очередь, президента и менеджмента, которые приложили максимум усилий, чтобы у нас была конкурентоспособная команда. Мы, в свою очередь, всегда боролись до конца в любом матче, что было нашей фирменной чертой на протяжении всего сезона. Считаю, мы заслужили «бронзу», за которую по-настоящему сражались».