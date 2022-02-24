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Спорт
24 февраля 2022  15:22
Cергей Гаврилов

Перасович о «Басконии»: Они проповедуют быстрый баскетбол

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился с клубной пресс-службой своими ожиданиями от сегодняшнего матча Евролиги в Испании с «Басконией».

Перасович высоко оценил качество игры команды-соперника. «Предстоящий поединок крайне важен для нас. „Баскония“ — по-настоящему сильная команда с отличными игроками и прекрасным тренером. Они проповедуют быстрый баскетбол, каждый из игроков представляет угрозу на периметре. Мы ожидаем тяжелого матча и приложим все силы, чтобы вернуться из Испании с победой», — подчеркнул он.

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич в свою очередь отметил агрессивный и быстрый баскетбол в исполнении испанцев. «После непростого матча в „Монако“ мы должны собраться, проявить характер и показать качественный командный баскетбол. В Виктории играть всегда непросто. У них быстрая, бросающая и агрессивная команда. Но мы готовы — сейчас самое время сплотиться, прибавить в защите, командных взаимодействиях и сделать шаг вперед», — сказал игрок.

#БК Уникс
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