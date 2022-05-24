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Спорт
24 мая 2022  23:46
Cергей Гаврилов

Перасович назвал ключевой фактор победы над «Локомотивом-Кубанью»

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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал пресс-слжбе Единой лиги ВТБ победу в Краснодаре над «Локомотивом-Кубанью» (93:87) в серии за третье место.

Перасович отметил возвращение в строй нигерийского центрового Тони Джекири, реализовавшего 8 бросков с игры из 8. 

«В первую очередь, поздравляю своих игроков с победой над серьезным соперником. Одним из ключевых факторов успеха стало возвращение в строй Тони Джекири, который почти месяц отсутствовал из-за травмы. Выражаю за это благодарность медицинскому штабу нашего клуба. Мы доминировали на своем щите, что нам не удавалось в предыдущих матчах серии».

#уникс #баскетбол
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