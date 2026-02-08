Перасович: «Локомотив» мог уйти в отрыв уже в первой четверти»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» со счетом 82:79. По его словам, стартовый отрезок матча стал худшим для обеих команд, при этом казанцы выглядели особенно слабо, передает Телеграм-канал баскетбольного клуба.

Перасович отметил, что за все время его работы в УНИКСе – а против «Локомотива» команда сыграла уже около 35 матчей – встречи с этим соперником почти всегда начинались неудачно. По его оценке, если бы хозяева площадки действовали немного лучше, они могли бы создать отрыв в 20-25 очков уже в первой четверти.

Во второй четверти, по словам тренера, у УНИКСа появилось больше энергии и дисциплины, что стало ключевым фактором для успешной игры после большого перерыва. Он подчеркнул, что при таком подходе меняется характер матча: начинают реализовываться броски, которые раньше не получались, появляются быстрые отрывы, а сама игра дается легче.

Перасович повторил, что начало встречи получилось крайне некачественным с обеих сторон, однако УНИКС выглядел хуже соперника. Говоря о корректировках в перерыве, тренер отметил, что главным стало изменение настроя и отношения игроков к игре. Команда стала быстрее возвращаться в защиту, действовать жестче и не позволять сопернику свободно играть один в один.

Отдельно Перасович остановился на игре Джалена Рейнольдса. По его словам, в первой половине матча отношение американского центрового к происходящему на площадке было крайне неудовлетворительным, однако после перерыва оно кардинально изменилось, что отразилось и в статистике. Тренер подчеркнул, что этот комментарий относится ко всей команде, но Рейнольдс стал самым показательным примером.

Комментируя концовку встречи, Перасович отметил, что последние секунды получились нервными и сумбурными. По его оценке, обе команды допускали ошибки, поочередно теряя мяч, несмотря на установки тренерских штабов. Он напомнил, что «Локомотив-Кубань» нарушил правило пяти секунд, однако после этого УНИКС не сумел отдать нужную передачу и также допустил потерю.

В завершение главный тренер казанцев заявил, что команды такого уровня должны действовать надежнее, качественнее и более сбалансированно, особенно в решающие моменты матчей.