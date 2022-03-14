Перасович о матче в Нижнем Новгороде: Поединок крайне важен для нас

Сегодняшний поединок УНИКСа с «Нижним Новгородом» крайне важен для казанской команды. Таким мнением поделился главный тренер казанцев Велимир Перасович.

«Предстоящий поединок крайне важен для нас в турнирном плане. В отличие от остальных клубов-участников Единой Лиги ВТБ, состав „Нижнего Новгорода“ не претерпел значительных изменений по сравнению с первой частью сезона», — цитирует Перасовича клубная пресс-служба.

Перасович обратил внимание, что состав «НН» не претерпел особых изменений по сравнению с другими клубами.

Тренер подчеркнул, что соперник предпочитает жесткий и дисциплинированный баскетбол.

«Они сохранили игровую структуру, в чем их неоспоримое преимущество. Команда Зорана Лукича хорошо организована, проповедует жесткий и дисциплинированный баскетбол. Считаю, что матч в Нижнем Новгороде станет для нас одним из самых тяжелых на данном отрезке чемпионата», — продолжил Перасович.

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов, еще в прошлом сезоне игравший в «НН», считает, что у соперника очень сыгранная команда.

«У „Нижнего Новгорода“ очень сыгранная команда. Многие баскетболисты не первый год выступают вместе и с полуслова понимают друг друга на площадке. У нас было достаточно времени для изучения тактических схем, атакующих и защитных взаимодействий соперников», — сказал он.

Защитник не стал скрывать своего особого отношения к «НН», в рядах которого он провел пять сезонов.

«Но только матч покажет, насколько успешно мы подготовились. Лично я с особыми чувствами выйду на паркет против „Нижнего Новгорода“, ведь я провел 5 лет в системе поволжского клуба и вырос как игрок во многом благодаря Зорану Лукичу. С нетерпением жду встречи с бывшими одноклубниками, но на паркете друзей не будет», — резюмировал Жбанов.