Перальта может перейти в «Рубин» бесплатно — он расторгает контракт с «Кукутой»

Фото: пресс-служба футбольного клуба Deportivo Independiente Medellín / @DIM_Oficial

Нападающий «Кукуты Депортиво» Хайме Перальта может перейти в казанский «Рубин» в статусе свободного агента. Сторона 21-летнего колумбийца уже занялась досрочным расторжением контракта с нынешним клубом. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, игрок и его окружение недовольны позицией «Кукуты», которая отказывается принимать предложение «Рубина» и завышает цену на футболиста, несмотря на то что его контракт истекает менее чем через полгода.

В связи с этим агенты и юристы Перальты инициировали процесс досрочного прекращения соглашения. Сторона игрока считает, что имеет для этого достаточные основания, и рассчитывает получить статус свободного агента. В случае успеха Перальта сможет перейти в «Рубин» без выплаты трансферной компенсации колумбийскому клубу.

Перальта выступает за «Кукуту» с 2024 года. В прошлом сезоне он провёл 32 матча и забил 11 голов. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.Вот лаконичная версия новости.