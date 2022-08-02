Пензенские куклы, Оренбургский ажур и посуда из Палеха: в Казани открыт этномаркет

Фото: © Владимир Васильев

Площадь перед театром Камала в Казани на шесть дней стала местом сбора лучших мастеров народных художественных промыслов со всей России. Интерьерные куклы ручной работы из Пензы и тополиные миниатюры из ярославской области, бижутерия ручной работы из Самары и авторские украшения из натуральных камней из Пензенской области, оренбургский ажур и декоративная посуда из Палеха – это только малая часть представленной продукции.

Фото: © Владимир Васильев

«Занимаюсь резьбой по дереву более 35 лет. А вот музыкальные инструменты начал делать года два-три назад. Сын занялся горловым пением, попросил сделать для него моринхур (монгольский смычковый музыкальный инструмент - прим.ред.). Дело пошло, теперь, если есть заказы, делаю старинные деревянные инструменты - кыл-кобыз, думбыра…», - рассказал резчик Джалиль Вильданов.

Музыкальные инструменты, по его словам, пользуются спросом. «Видимо люди устали от современной музыки. Душа ищет чего-то нового, воодушевляющего, и находит это в этнической музыке. Иногда начинаю играть у гостиного двора в Казани на старинной северо-американской флейте, люди тут же собираются. Думаю, этническая музыка живет у нас в крови», – уверен он.

Фото: © Владимир Васильев

Мастера предлагают как традиционные аутентичные изделия для коллекционеров и просто ценителей старины, так и современные авторские работы, которые легко интегрируются в интерьеры или образы на стыке этники и современности.

«У нас в Саратове семейная мастерская. Моя бабушка вышивала камнями, пела в церковном хоре, занималась дизайном. Сегодня мы также работаем с натуральными камнями, которые нам доставляют со всего мира. Работаем в направлении в чем-то этническом, но в большой степени в стиле бохо. При этом дизайнерские изделия для своих клиентов выполняем с учетом гороскопа или астрологической карты человека», - рассказала мастерица Элла Чеканова.

Фото: © Владимир Васильев

Чуть ближе к Камаловскому театру расположились стилизованные шатры, куда случайно забредший прохожий рискует научиться одной из техник народных промыслов. Искусные мастера расскажут о тонкостях кружевоплетения, поделятся мастерством художественной обработки кожи, подскажут техники валяния орнаментированного войлока, продемонстрируют ракульскую и туркменскую росписи и научат ткачеству.

Фото: © Владимир Васильев

Более 100 участников ярмарки из 30 регионов России и двух стран ближнего зарубежья пробудут в Казани до 7 августа. Этноярмарка проходит в рамках II Этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно - прикладного искусства «Стиль жизни - Культурный код».