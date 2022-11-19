Пентагон заявил, что НАТО — оборонительный союз и не стремится к конфронтации с Россией

НАТО является оборонительным союзом, который «не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы». Такое заявление министр обороны США Ллойд Остин сделал на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе, передает ТАСС.

«Но мы не будем втянуты в <...> конфликт. Но мы будем поддерживать Украину», – сказал глава Пентагона.

Он также заявил, что альянс будет защищать каждый дюйм своей территории и продолжит укреплять коллективную оборону НАТО. По словам Ллойда Остина, исход конфликта на Украине поможет «определить курс глобальной безопасности в этом столетии».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.