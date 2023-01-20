Пентагон: Военная помощь Киеву направлена на то, чтобы он перешел в наступление

Западные страны объединились в предоставлении военной помощи Украине с тем, чтобы помочь ей совершить попытку перейти в наступление на Вооруженные силы России, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли. По его мнению, киевские власти имеют «относительно короткое окно», чтобы предпринять такой шаг.

«Чтобы провести успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне, о чем в действительности мы тут и говорим про украинцев, надо не только иметь личный состав, <...> но он еще должен быть подготовлен, обучен применению техники <...>», – сказал он, добавив, что это будет «представлять собой вызов» (цитата по ТАСС).

При этом украинским властям будет тяжело вытеснить российские силы с «каждого дюйма» всех контролируемых РФ территорий, признал политик. Вновь он отметил уверенность западных лидеров в том, что конфликт завершится за столом переговоров.

«Я действительно считаю, что в конечном итоге эта [спецоперация] <...> закончится за каким-либо столом переговоров. Сроки будут определяться лидерами обеих стран – России и Украины», – добавил Милли.

Напомним, страны ЕС планируют предоставить Украине очередной транш военной помощи на 500 млн евро. Пока это решение заблокировала Венгрия, однако как пишут СМИ, вскоре ЕС может обойти ее вето уже отработанным механизмом. Кроме того, Пентагон сообщал, что США готовят новый пакет военной помощи Украине, который будет отвечать текущим запросам Киева.