Пентагон внес КНИТУ-КАИ в список организаций, угрожающих нацбезопасности США

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Военное министерство Соединенных Штатов внесло Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) и еще 32 российские научные, образовательные и научно-производственные организации в список иностранных учреждений, представляющих угрозу интересам национальной безопасности США. Документ размещен на сайте Пентагона.

В общей сложности в перечень, составленный по итогам 2025 финансового года (завершился 30 сентября 2025-го), включены 130 академических и исследовательских организаций из России, Китая и Ирана. Пентагон не будет финансировать исследования, которые проводятся совместно с попавшими в список учреждениями.

Военное ведомство США также рекомендует американским исследователям, академическим организациям и отраслевым партнерам «проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении вопросов сотрудничества, финансирования или обмена информацией с любым учреждением, включенным в этот список».

Помимо КНИТУ-КАИ, в перечень попали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, МИРЭА.

Кроме того, в список включены Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет. Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Астраханский государственный университет, Военно-морская академия имени Н. Г. Кузнецова, ряд институтов Российской академии наук (например, Институт прикладной математики имени М. В. Келдыша и Физический институт имени П. Н. Лебедева), а также несколько научно-производственных организаций.