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Пентагон: Россия уведомила США об учебном пуске ракеты «Ярс»
Москва заранее уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк. Об этом, ссылаясь на представителя Пентагона, сообщает ТАСС.
«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности, — признал он. — Мы будем продолжать следить за ситуацией».
В пятницу стало известно, что с испытательного космодрома была пущена ракета ПГРК «Ярс», которая оснащена разделяющейся боевой частью. В Министерстве обороны подчеркнули, что итогом стало выполнение всех поставленных задач. Также ракетные войска стратегического назначения России практиковали порядок перемещения в удаленный район стартовой батареи ПГРК, а также подготовку и сам пуск ракеты.
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