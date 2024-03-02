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Общество 2 марта 2024 08:25

Пентагон: Россия уведомила США об учебном пуске ракеты «Ярс»

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Москва заранее уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк. Об этом, ссылаясь на представителя Пентагона, сообщает ТАСС.

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности, — признал он. — Мы будем продолжать следить за ситуацией».

В пятницу стало известно, что с испытательного космодрома была пущена ракета ПГРК «Ярс», которая оснащена разделяющейся боевой частью. В Министерстве обороны подчеркнули, что итогом стало выполнение всех поставленных задач. Также ракетные войска стратегического назначения России практиковали порядок перемещения в удаленный район стартовой батареи ПГРК, а также подготовку и сам пуск ракеты.

#Минобороны #ракета #США
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