Пентагон: Россия уведомила США об учебном пуске ракеты «Ярс»

Москва заранее уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк. Об этом, ссылаясь на представителя Пентагона, сообщает ТАСС.

«Да, Россия уведомила США через Центр по уменьшению ядерной опасности, — признал он. — Мы будем продолжать следить за ситуацией».

В пятницу стало известно, что с испытательного космодрома была пущена ракета ПГРК «Ярс», которая оснащена разделяющейся боевой частью. В Министерстве обороны подчеркнули, что итогом стало выполнение всех поставленных задач. Также ракетные войска стратегического назначения России практиковали порядок перемещения в удаленный район стартовой батареи ПГРК, а также подготовку и сам пуск ракеты.