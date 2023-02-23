Пентагон: Россия предупредила о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету

Россия заранее уведомила США о планах провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Подробностей о дате проведения испытаний и их результате она не уточнила.

«Мы сохраняем открытые линии коммуникации. Тест МБР, который был только что проведен в выходные Россией. Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3 о том, что они собираются испытать МБР», – сказала Сингх, подчеркнув, что военные США приветствуют возможность поддерживать связь с российскими коллегами (цитата по РИА Новости).

Украинские и западные СМИ утверждают, что испытать Россия планировала МБР «Сармат», и пишут, что якобы ее запуск оказался неудачным. При этом в МИДе призвали не верить этим сообщениям.

Сингх также заверила, что американские власти не закрывают каналы коммуникации с Россией и продолжают их поддерживать, добавив, впрочем, что в контексте военной спецоперации «ничего не произойдет с Украиной без Украины».

В конце прошлого года стало известно, что в России провели успешные пуски МБР «Сармат», после чего приступили к развертыванию ракет.