Пентагон отказался комментировать информацию о потере Киевом первого F-16

Пентагон отказался комментировать информацию о потере ВСУ первого поставленного ей американского истребителя F-16. Об этом сообщает ТАСС.

«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», — заявил представитель американского оборонного ведомства.

Неназванный американский чиновник рассказал Reuters, что крушение истребителя не было вызвано действиями российских войск.

The Wall Street Journal писала, что представитель американских властей подтвердил потерю Киевом первого из переданных ему американских истребителей. По его словам, самолет не сбивали — крушение произошло из-за ошибки пилота.