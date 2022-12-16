Пентагон о передаче комплексов Patriot Украине: Штаты не воюют с Россией

Соединенные Штаты не воюют с Россией и не планируют вступать в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя предупреждения Москвы о возможной передаче Украине ЗРК Patriot, передает РИА Новости.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, – сказал Райдер на пресс-конференции с журналистами. – Мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи».

Также пресс-секретарь Пентагона заявил, что Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине». Саму возможность передачи Patriot киевскому режиму Райдер отказался комментировать, указав, что пока на этот счет нечего анонсировать.