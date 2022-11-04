Пентагон: К 2030 году в мире будет уже три державы с равными ядерными арсеналами

В ближайшие десять лет Китай может увеличить размер своего ядерного арсенала в 3-4 раза, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. По его словам. Китайская народная республика находится «в разгаре ошеломляющего расширения» ядерного арсенала.

«Перспектива стоять лицом к лицу [одновременно] с двумя ядерными державами – ровнями в количественном и качественном отношениях – стала бы новым феноменом. Мы с этим в настоящее время не сталкиваемся, но где-то в 2030-х годах дело может обстоять именно таким образом», – сказал он, подразумевая Китай и Россию (цитата по ТАСС).

США по-прежнему рассматривают собственные ядерные вооружения прежде всего как средство сдерживания, утверждает представитель американского военного ведомства. По его словам, это «фундаментальная роль» ядерных вооружений Америки. «Пока существуют ядерные вооружения, вы будете хотеть того, чтобы порог их применения был настолько высоким, насколько это возможно», – подытожил он.

В прошлом году Пентагон заявил, что Пекин способен довести к 2030 году размер своего ядерного арсенала как минимум до 1 тыс. боезарядов.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявлял, что Пекин выступает против применения ядерного оружия на Украине. Он подчеркнул, что Китай настаивает на том, чтобы международное сообщество в ближайшие сроки запустило переговорный процесс между Украиной и Россией.