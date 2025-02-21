Пента-трик а-ля Морозов, яма для ЦСКА и камбэк Ткачева в «Авангарде»: обзор недели КХЛ

Зимний период в КХЛ постепенно близится к своему завершению. До конца регулярного чемпионата остается чуть больше месяца. Какие яркие события подарила нам лига на этой неделе - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: dynamo.ru

Что объединяет нападающего «Сочи» Даниила Сероуха и президента КХЛ Алексея Морозова?

Главным событием этой недели в КХЛ, бесспорно, стал пента-трик в исполнении нападающего «Сочи» Даниила Сероуха. В матче против московского «Динамо» (5:3) форвард забросил все шайбы своей команды. Подобного достижения в истории лиги добивался лишь один человек – нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. В 2008 году нападающий «Ак Барса» оформил пента-трик в ворота «Барыса». После этого ни одному игроку КХЛ не удавалось повторить его успех на протяжении почти 17 лет.

По окончании встречи «Динамо» – «Сочи» Алексей Морозов принес публичные поздравления от своего имени Даниилу Сероуху.

«Поздравляю Даниила Сероуха из хоккейного клуба «Сочи» с пятью заброшенными шайбами в одном матче – это большое достижение. Помню свои эмоции от пяти голов в одной игре за «Ак Барс», поэтому знаю, что сейчас он испытывает. Бывают такие дни, когда шайба идёт в ворота, рад за Даниила, что сегодня такой день случился у него. Это говорит о том, что всего можно достичь – здорово, что нашёлся игрок, который смог не просто повторить рекорд, но и стать автором всех голов своей команды в одном матче», – сказал президент КХЛ.

Когда Алексей Морозов забрасывал пять шайб в ворота «Барыса», на тот момент он уже был игроком с большим именем, имел опыт выступления в НХЛ в составе «Питтсбурга». В этом смысле хоккейная судьба Даниила Сероуха кардинально отличается.

Форвард «Сочи» закрепился в КХЛ лишь в 26 лет, пройдя тяжелые этапы карьеры в низших лигах России. Тем удивительнее осознавать, что с недавнего времени его и Алексея Морозова объединяет абсолютно уникальное достижение в истории отечественного хоккея.

Владимир Ткачев вернулся в основной состав «Авангарда»

Утро 21 февраля ознаменовалось для болельщиков «Авангарда» радостным событием. Пресс-служба омского клуба в своих социальных сетях официально анонсировала, что в основной состав вернулся нападающий Владимир Ткачев.

Напомним, летом форвард получил тяжелейшее повреждение – разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления и реабилитации Ткачева составил более полугода. Без нападающего «Авангард» провел практически весь регулярный чемпионат.

В течение осени нехватка Ткачева остро отражалась на игре омичей. Страдало большинство, общее качество выступления первого звена. Как итог, первые два месяца «Авангард» пластался вне зоны плей-офф. С приходом на пост главного тренера Ги Буше, дела «ястребов» в турнирной таблице, безусловно, наладились. Однако общая картина с количеством травмированных лидеров в «Авангарде» существенно не изменилась. Хоть и восстановились от повреждений Прохоркин и Ткачев.

Но в то же время в лазарете омичей до сих пор находятся Рид Буше и Майкл Маклауд. Вернувшийся Ткачев отчасти компенсирует потерю мастерства в «Авангарде» и, разумеется, улучшит микроклимат в раздевалке. А болельщикам омского клуба остается верить, что за месяц до конца регулярного чемпионата нападающий сумеет набрать оптимальную форму, чтобы потом блеснуть в плей-офф.

ЦСКА снова впал в кризис?

В одном из последних материалов, посвященном текущим делам фаворитов в КХЛ, мы уже отмечали что ЦСКА по ходу сезона уже не раз пребывал в кризисе, однако позже из него выбирался.

Но последние три проигранных матча «армейцев» (два из которых – «Сочи») вновь позволяют судить, что внутри коллектива Ильи Воробьева происходит что-то не то. На днях ЦСКА был разгромлен на своем льду минским «Динамо» (1-4). По окончании встречи наставник «армейцев» выделил несколько основных причин неудачного выступления команды в крайних матчах.

Первый и, наверное, главный пункт – травма важнейшего нападающего Виталия Абрамова. По заявлениям главного тренера ЦСКА, выбыл форвард до конца сезона. С отсутствием Абрамова потерялась совершенно химия в звене Полтапова и Соркина. Напомним, на протяжении большей части регулярного чемпионата эта тройка была в пятерке самых результативных в КХЛ.

По итогу, на несколько матчей Полтапова и Соркина Воробьев был вынужден даже развести на разные звенья. Но дивидендов это не принесло. С уходом Абрамова сильно в результативности потеряли оба нападающих.

По-прежнему тренерский штаб ЦСКА не может найти применения молодому талантливому форварду Руслану Исхакову. Хоккеист обладает фантастической техникой, быстрыми руками, но в стане «армейцев» нападающий не имеет стабильного места. Из матча в матч Исхаков кочует по разным тройкам, отчего не развивается его потенциал.

Помимо всего, недостает ЦСКА в последних матчах и основного вратаря Ивана Просветова. Голкипер продолжает лечиться от полученной ранее травмы. Заменяющий его Дмитрий Гамзин не отличается надежностью в последних встречах.

Фото на анонсе: cska-hockey.ru