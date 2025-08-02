Пенсия неработавших граждан в 2025 году составит не менее 15 тыс. рублей

Пенсия для граждан, не имевших трудового стажа, в 2025 году составит не менее 15250 рублей в месяц благодаря федеральной социальной доплате. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

По его словам, российское государство оказывает поддержку всем пожилым гражданам, независимо от их трудовой биографии. Если человек по каким-либо причинам никогда не работал, он получает социальную пенсию в размере 8824 рублей, к которой добавляется доплата.

Эта доплата может быть как региональной, так и федеральной – в зависимости от величины прожиточного минимума в субъекте Федерации.

Говырин уточнил, что если прожиточный минимум в конкретном регионе ниже федерального уровня, то применяется федеральная доплата. В случаях, когда региональный минимум выше федерального, добавку осуществляет субъект РФ. Как пояснил депутат, в 2025 году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 15250 рублей.

Он также подчеркнул, что такая мера поддержки распространяется не только на тех, кто никогда не работал, но и на неработающих пенсионеров, чьи выплаты по другим основаниям не достигают указанного уровня. Государство, отметил парламентарий, в этих случаях также доплачивает недостающую сумму в виде федеральной социальной доплаты.

Оформить выплату можно через портал «Госуслуги».

Он добавил, что недостающая до прожиточного минимума сумма будет регулярно поступать пенсионерам из средств федерального бюджета.