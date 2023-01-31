Пенсионный фонд РТ: «Мобилизованные будут получать выплаты, как ветераны боевых действий»

Участие в боевых действиях в ходе СВО на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей относится к участию в боевых операциях. Мобилизованные граждане вправе рассчитывать на ежемесячные выплаты, установленные органами пенсионного и социального страхования.Об этом на онлайн-трансляции региональной общественной приемной партии РТ рассказала заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Елена Полякова.

«Выплату можно оформить при наличии удостоверения ветерана боевых действия. Ее сумма 3 896 рублей. Хотелось бы чтобы все участники СВО знали об этом и обращались в органы фонда пенсионного и социального страхования для оформления», – сказала она.