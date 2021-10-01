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Ру Тат
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1 октября 2021  20:14

Пенсионный фонд рассказал о повышенных пенсиях для родителей студентов

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Родители студентов-очников могут получать повышенную фиксированную пенсию по старости и инвалидности. Об этом со ссылкой на Отделение Пенсионного фонда по Москве и Московской области сообщает РИА Новости.

Специалисты объяснили, что родители смогут получать такую пенсию до тех пор, пока ребенок не завершит обучение либо достигнет возраста 23 лет. Также на прибавку могут претендовать пенсионеры, чьи дети учатся за рубежом.

Кроме того, повышенную пенсию могут получать родители-пенсионеры несовершеннолетних, вне зависимости от факта обучения. Однако после 18-летия ребенка им нужно будет предоставить справку, подтверждающую обучение в вузе и отсутствие трудоустройства.

Еще одна категория россиян, претендующих на повышенные пенсии, это те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи.

«Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением в органы Пенсионного фонда», — уточняется в сообщении.

#студенты #пенсионеры #Пенсионный фонд
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