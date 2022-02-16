Пенсионный фонд объяснил, кто может получить компенсации за оплату ОСАГО

Россияне с инвалидностью могут вернуть до половины стоимости страховой премии по договору ОСАГО. Об этом со ссылкой на Отделение ПФР по Москве и области сообщает агентство «Прайм».

Воспользоваться такой возможностью можно по одному полису, в котором указаны человек ОВЗ или его законный представитель, а также еще не более двух человек.

Компенсировать половину стоимости полиса могут граждане с инвалидностью либо их представители, если транспорт им необходим по медицинским показаниям.

Также выплаты распространяются на детей-инвалидов. Получить средства могут родители такого ребенка, опекуны.

Компенсация средств происходит автоматически, если документы были переданы в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.