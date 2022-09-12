Пенсионный фонд Набережных Челнов возглавил новый руководитель

Сегодня в челнинском отделении Пенсионного фонда России состоялось представление нового руководителя, им стал Руслан Шангараев. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Нового начальника коллективу ведомства представил руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.

Руслан Шангараев в системе Пенсионного фонда работает более десяти лет, ранее он трудился на разных должностях в Тукаевском и Актанышском районных отделах ПФР.

В представлении нового руководителя челнинского отделения также принял участие заместитель управляющего Пенсионным фондом по Республике Татарстан Сергей Шашуров.