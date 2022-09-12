Пенсионный фонд Набережных Челнов возглавил новый руководитель
Сегодня в челнинском отделении Пенсионного фонда России состоялось представление нового руководителя, им стал Руслан Шангараев. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Нового начальника коллективу ведомства представил руководитель исполкома Автограда Фарид Салахов.
Руслан Шангараев в системе Пенсионного фонда работает более десяти лет, ранее он трудился на разных должностях в Тукаевском и Актанышском районных отделах ПФР.
В представлении нового руководителя челнинского отделения также принял участие заместитель управляющего Пенсионным фондом по Республике Татарстан Сергей Шашуров.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.