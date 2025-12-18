Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одним из обязательных для получения страховой пенсии жителями Татарстана служит накопление за время трудовой деятельности минимального количества пенсионных баллов (ИПК) – их должно быть не менее 30. Как начисляются пенсионные баллы и в каком количестве – в материале «Татар-информа».

ИПК начисляются за каждый отработанный год. Их количество напрямую зависит от уровня дохода: чем выше официальная зарплата, тем больше баллов зачисляется на пенсионный счет. При этом за один календарный год можно получить не более 10 коэффициентов. В 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а в 2026 году она будет равна 156,76 рубля.

Пенсионные коэффициенты предусмотрены не только за работу. Они начисляются и за периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет: - 1,8 балла — за первого ребёнка; - 3,6 балла — за второго; - 5,4 балла — за третьего и всех последующих.

Также по 1,8 ИПК за год засчитывается за время прохождения военной службы, включая добровольческие формирования. Для участников специальной военной операции этот показатель увеличивается до 3,6 балла в год. Аналогичное количество коэффициентов начисляют за уход за инвалидом I группы, ребенком с инвалидностью или гражданином старше 80 лет.

Дополнительно баллы положены в случаях вынужденного переезда вместе с супругом-военнослужащим в местность без возможности трудоустройства, а также при проживании за границей с супругом или супругой, проходящими службу в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации.