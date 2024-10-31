Пенсионеры ПФО проверят финансовую грамотность в турнире «Серебряная лига»

Пенсионеры Приволжского федерального округа смогут принять участие в межрегиональном турнире «Серебряная лига» по финансовой грамотности. Организует мероприятие Отделение — Национальный банк по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Банка России.

Соревнования состоят из двух этапов: индивидуальной онлайн-викторины (1 ноября) и творческого конкурса (будет проходить с 2 по 26 ноября).

Онлайн-викторина «Финансовые знатоки» включает вопросы на разные темы — от истории финансов до противодействия кибермошенничеству. Найти верное финансовое решение участникам предложит виртуальный персонаж — пенсионерка Евдокия Семеновна. Все, кто успешно справится с вопросами викторины, получат именные сертификата.

В ходе второго этапа турнира, который продлится почти месяц, участники смогут проявить творческие способности в одной из номинаций: «Финансовые рифмы», «Сам себе режиссер», «Финансовый гид», «Сценарий мероприятия по финансовой грамотности».

Участвовать можно будет как индивидуально, так и группами. В проектных работах потребуется раскрыть тему повышения финансовой грамотности, важности историко-финансового просвещения или кибербезопасности.

Межрегиональный проект нацелен на формирование финансовой культуры старшего поколения. Речь идет о владении информацией о финансовых инструментах и продуктах, знании киберугроз и способов защиты от финансовых мошенников.

Принять участие в межрегиональном турнире «Серебряная лига» можно на сайте мероприятия или отсканировав QR-код.