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Пенсионеры ПФО проверят финансовую грамотность в турнире «Серебряная лига»
Пенсионеры Приволжского федерального округа смогут принять участие в межрегиональном турнире «Серебряная лига» по финансовой грамотности. Организует мероприятие Отделение — Национальный банк по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Банка России.
Соревнования состоят из двух этапов: индивидуальной онлайн-викторины (1 ноября) и творческого конкурса (будет проходить с 2 по 26 ноября).
Онлайн-викторина «Финансовые знатоки» включает вопросы на разные темы — от истории финансов до противодействия кибермошенничеству. Найти верное финансовое решение участникам предложит виртуальный персонаж — пенсионерка Евдокия Семеновна. Все, кто успешно справится с вопросами викторины, получат именные сертификата.
В ходе второго этапа турнира, который продлится почти месяц, участники смогут проявить творческие способности в одной из номинаций: «Финансовые рифмы», «Сам себе режиссер», «Финансовый гид», «Сценарий мероприятия по финансовой грамотности».
Участвовать можно будет как индивидуально, так и группами. В проектных работах потребуется раскрыть тему повышения финансовой грамотности, важности историко-финансового просвещения или кибербезопасности.
Межрегиональный проект нацелен на формирование финансовой культуры старшего поколения. Речь идет о владении информацией о финансовых инструментах и продуктах, знании киберугроз и способов защиты от финансовых мошенников.
Принять участие в межрегиональном турнире «Серебряная лига» можно на сайте мероприятия или отсканировав QR-код.
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