Пенсионеры на удаленке могут заниматься обработкой баз данных и написанием текстов

Желающие работать дистанционно пенсионеры могут заниматься различными видами работ, не требующих обязательного присутствия в офисе. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает NEWS.ru.

По словам парламентария, это могут быть работа с базами данных на компьютере, обработка информации, подготовка статей и графических материалов, выполнение функций оператора кол-центра, консультирование.

Кроме того, убежден депутат, перспективны виды деятельности, связанные с передачей опыта. Речь идет о проведении онлайн-инструктажей и мастер-классов, наставничестве, репетиторстве, консультациях опытных специалистов (например, врачей в рамках телемедицины).

Развитие дистанционной, временной и гибкой занятости для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста является логичным и нужным шагом в рамках государственной социальной политики, как и планы по их профессиональному обучению, акцентировал Панеш.

Сейчас в России более чем из 40 млн пенсионеров примерно 7,5 млн продолжают трудовую деятельность – это каждый пятый. Соответствующие данные указывают на значительный потенциал и реальную потребность этой группы граждан в продолжении профессиональной активности, подытожил депутат Государственной Думы.