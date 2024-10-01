Пенсионеры Казани смогут бесплатно помыться в банях и посетить зооботсад

В связи с празднованием Международного дня пожилого человека пенсионеры Казани смогут бесплатно посетить музеи, концерты, зооботсад, помыться в банях и отправиться на экскурсию. Об этом сообщила сегодня замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова на брифинге в Доме Правительства.

«В учреждениях образования начнутся акции по оказанию помощи одиноким пожилым людям «Ветеран живет рядом» и «День добра и уважения». Учащиеся школ поздравят ветеранов открытками, осенними букетами и видеороликами. Запланированы тематические встречи, концерты, фестивали и ярмарки», - рассказала она.

Концерты, посвященные Международному дню пожилого человека, пройдут на четырех площадках: 1 октября - в ДК «Московский», 3 октября - в КЦ «Чулпан», а 4 октября - в КЦ «Сайдаш» и КДК им. Ленина.

«7 октября в КЦ «Сайдаш» пройдет «Осенний бал для жизнелюбов» в 13 часов дня. Обширную культурную программу представят музеи города. Вход - бесплатный при предоставлении пенсионного удостоверения. Программы разные. Приходите в музеи Баки Урманче, Амира Мазитова, Константина Васильева», - сказала Сагитова.

В декаду пожилых людей, с 1 по 10 октября, ветераны смогут поехать на остров-град «Свияжск», в Булгар, Елабугу. Для уточнения информации и записи можно обратиться на горячую линию «Доброй Казани» по телефону 558-74-18. Кроме того, Комитет по туризму организует экскурсионные программы для пожилых людей.

«1 и 3 октября в 10.00 и в 14.00 все пожилые люди по предъявлению пенсионного удостоверения могут посетить зооботсад», - сказала Сагитова.

Комитет физической культуры и спорта Казани подготовил спортивную программу. С 1 по 10 октября для казанцев золотого возраста пройдет водноспортивный турнир «Чтобы тело и душа были молоды», городской турнир по русскому бильярду и турнир по футболу «кому за 55» запланированы на 5 октября.

Управление ЗАГС в торжественной обстановке поздравит 23 супружеские пары, ставшие в этом году юбилярами супружеской жизни. Также на 14 площадках проходят традиционные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно пробрести продовольственные и непродовольственные товары по ценам ниже рыночных.

Для всех пожилых людей сегодня при предъявлении пенсионного удостоверения будут работать бани: №3, №5, №9 и №10. В прошлом году такими услугами воспользовались более 2,4 тыс. пенсионеров. Также с сегодняшнего дня по 10 октября в городском общественном транспорте будет организовано поздравление ветеранов с помощью автоинформаторов.