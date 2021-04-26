Пенсионеры из РТ могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»

Татарстанцев приглашают принять участие в седьмом всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету 2021». Работы принимаются до 15 октября, а итоги планируется подвести в ноябре 2021 года, сообщают организаторы.

Участниками конкурса могут стать пенсионеры и граждане старше 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Победителей будут определять в шести номинациях, таких как «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Мой интернет-проект», «Моя общественная интернет-инициатива» и «Я — интернет-звезда».

Для участия нужно подать заявку на сайте, приложив свое эссе, написанное в соответствии с положениями конкурса, и две фотографии.