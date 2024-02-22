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Пенсионеры из Нурлатского района отправили на СВО оптический прицел
Прибор для точной наводки оружия на цель — оптический прицел — отправили на передовую жители села Курманаево Нурлатского района Салават и Фануза Ахметовы. На покупку столь необходимого прибора средства они откладывали из своих пенсий, правда, итоговую сумму они не озвучили.
«У подарка цену не называют», — говорят супруги.
Но и кроме этого, Ахметовы, как и остальные сельчане, оказывают всестороннюю помощь бойцам. В селе негласным местом сбора всего необходимого на СВО стал дом Ильшата и Альфинур Хасанзяновых: к ним курманаевцы свозят овощи, продукты, мясо, которые супруги потом доставляют в Нурлат волонтерской группе «Вкусняшки для победы».
В данное время 13 курманаевцев находятся в зоне специальной военной операции, это и мобилизованные, и «контрактники». Односельчане гордятся ими и с большим желанием оказывают всестороннюю поддержку.
Только на днях из Нурлата на передовую отправилась очередная партия с гуманитарной помощью, в том числе и генератор, тепловизор, квадрокоптер. Они были куплены по просьбам бойцов на средства сельчан. Школьники и педагоги отправили 150 окопных свечей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой.
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