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Происшествия
20 апреля 2022  16:11
Полина Шевчук

Пенсионеры из Альметьевска отдали аферистам 700 тысяч, пытаясь спасти сына после ДТП

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В полицию обратились пенсионеры из Альметьевска. Они сообщили, что стали жертвами мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Пострадавшие рассказали, что им поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что их сын попал в ДТП. После этого аферисты даже передали трубку якобы сыну пенсионеров, который подтвердил, что стал виновником аварии.

Злоумышленники потребовали от пожилых альметьевцев 700 тыс. рублей и постоянно находились с ними на связи. Пенсионеры сняли деньги и передали курьеру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

#аферисты #мошенники #телефонные мошенники #МВД по РТ
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