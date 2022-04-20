Пенсионеры из Альметьевска отдали аферистам 700 тысяч, пытаясь спасти сына после ДТП

В полицию обратились пенсионеры из Альметьевска. Они сообщили, что стали жертвами мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Пострадавшие рассказали, что им поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что их сын попал в ДТП. После этого аферисты даже передали трубку якобы сыну пенсионеров, который подтвердил, что стал виновником аварии.

Злоумышленники потребовали от пожилых альметьевцев 700 тыс. рублей и постоянно находились с ними на связи. Пенсионеры сняли деньги и передали курьеру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

