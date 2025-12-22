Пенсионеры и люди с инвалидностью могут получить цифровое удостоверение в мессенджере МАХ

Пенсионеры и граждане с инвалидностью теперь могут подтверждать право на льготы с помощью мессенджера МАХ. Цифровое удостоверение позволяет использовать телефон вместо бумажного документа при получении скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев или льготного проезда в транспорте, сообщили в канале Минтруда России в MAX.

Оформление цифрового удостоверения проходит через портал Госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись и дать согласие на обработку данных в Социальном фонде России: пенсионерам – в разделе «Работа и пенсия», гражданам с инвалидностью – в разделе «Документы для предъявления».

После этого в приложении МАХ нужно открыть профиль, выбрать «Цифровой ID» и нажать «Создать». Пользователю потребуется дать согласия, подтвердить личность одним из предложенных способов и сделать селфи. По завершении проверки цифровое удостоверение автоматически появится в профиле приложения.

Документ в МАХ имеет такую же юридическую силу, как и бумажное удостоверение. Аналогичная возможность ранее стала доступна многодетным семьям.

Фото: https://max.ru/mintrudrf