Пенсионерке из Агрызского района вернут 300 тысяч рублей, украденных мошенниками

Прокуратура Агрызского района отсудила 300 тысяч рублей, украденных мошенниками у пенсионерки.

Как сообщают в прокуратуре РТ, в июле 2024 года мошенники убедили женщину перевести свои сбережения на «безопасный счет». Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, которая смогла установить владельца счета – 18-летнюю девушку из Новосибирска.

Местный суд обязал дроппершу вернуть деньги. Контролировать их возврат будет прокуратура.