news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 февраля 2026 18:27

Пенсионерке из Агрызского района вернут 300 тысяч рублей, украденных мошенниками

Читайте нас в
Телеграм

Прокуратура Агрызского района отсудила 300 тысяч рублей, украденных мошенниками у пенсионерки.

Как сообщают в прокуратуре РТ, в июле 2024 года мошенники убедили женщину перевести свои сбережения на «безопасный счет». Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию, которая смогла установить владельца счета – 18-летнюю девушку из Новосибирска.

Местный суд обязал дроппершу вернуть деньги. Контролировать их возврат будет прокуратура.

#прокуратура рт #телефонные мошенники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026
В Татарстане 75% выпускников педколледжей трудоустроились в школы

В Татарстане 75% выпускников педколледжей трудоустроились в школы

24 февраля 2026