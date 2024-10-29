Пенсионерка в РТ набрал кредитов и восемь раз меняла паспорт, чтобы скрыться от приставов

Жительница Татарстана восемь раз сменила паспорт за короткий срок, чтобы скрыться от судебных приставов.



Пенсионерка три раза сменила фамилию, три раза брала новое имя и дважды сменила отчество. После каждого раза она обращалась в МФО и брала новые займы.



Ее план работал какое-то время, с помощью таких махинаций она смогла получить займы на сумму более миллиона рублей.



Судебные приставы сделали запрос в ЗАГС и поняли, что восемь придуманных личностей на самом деле являются одной и той же пенсионеркой из Агрызского района РТ.



Приставы установили, что женщина скрывается в Удмуртии. Когда будет установлен ее точный адрес, то приставы проведают пенсионерку и арестуют ее имущество.