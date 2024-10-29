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Происшествия 29 октября 2024 13:00

Пенсионерка в РТ набрал кредитов и восемь раз меняла паспорт, чтобы скрыться от приставов

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Жительница Татарстана восемь раз сменила паспорт за короткий срок, чтобы скрыться от судебных приставов.

Пенсионерка три раза сменила фамилию, три раза брала новое имя и дважды сменила отчество. После каждого раза она обращалась в МФО и брала новые займы.

Ее план работал какое-то время, с помощью таких махинаций она смогла получить займы на сумму более миллиона рублей.

Судебные приставы сделали запрос в ЗАГС и поняли, что восемь придуманных личностей на самом деле являются одной и той же пенсионеркой из Агрызского района РТ.

Приставы установили, что женщина скрывается в Удмуртии. Когда будет установлен ее точный адрес, то приставы проведают пенсионерку и арестуют ее имущество.

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